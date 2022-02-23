اسرائيل:بينيت ولابيد وغانتس وليبرمان يجتمعون لحل الأزمة بالائتلاف الحكومي

الحكومة الاسرائيلية تحاول حل الازمة بعد مقاطعة "كحول لفان" للتصويت على مشاريع القوانين

يجتمع رؤساء الأحزاب في الائتلاف الحكومي اليوم في محاولة لتهدئة الأوضاع داخل الحكومة، وذلك على خلفية مقاطعة "كحول لفان" برئاسة بيني غانتس التصويت على مشاريع القوانين واستقالة الوزير بدون حقيبة ايلي افيدار، في المقابل لاجتماع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، وزير الخارجية يائير لابيد، وزير الأمن بيني غانتس، وزير المالية افيغدور ليبرمان، مشاريع قوانين المعارضة مرت واحدة تلو الاخرى بالقراءات التمهيدية في الهيئة العامة.

ثلاثة مشاريع قوانين، على رأسها مشروع قانون حول تقييد فترة ولاية القاضي في المحكمة العليا لبتسلئيل سموتريش، رئيس الصهيونية الدينية، الائتلاف لا يشارك بالتصويت، ومن المتوقع أن يتم سحب غالبية القوانين التي يدفعها الائتلاف الحكومي من جدول الاعمال، وذلك بعد إعلان "كحول لفان" بأن لن تصوت مع الائتلاف احتجاجا على تأخير مشروع قانون معاشات التقاعد العسكرية. مع ذلك التصويت بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين المعارضة سيتم على اي حال، ومن المتوقع ان تسجل خسارة بها للائتلاف نظرا لغياب اغلبية.

الامر يعني ان الكنيست مشلولة للأسبوع الثالث على التوالي، وتقريبا لا يتم دفع مشاريع قوانين حكومية أو شخصية، وهذه المرة بسبب الازمة مع "كحول لفان" وفي المرة السابقة كانت بسبب الأزمة مع القائمة العربية الموحدة.