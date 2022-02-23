شركة إيدج الإماراتية تكشف عن ابتكار يطلق أسراب طائرات مسيرة بمهمات دفاعية وهجومية

يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في النهوض بقطاع الدفاع ومجالات أخرى، وتعتزم إيدج البقاء في طليعة التطورات

كشفت شركة إيدج المتخصصة بالتكنولوجيا المتقدمة للدفاع الأحد، في اليوم الأول من معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2022)، عن ابتكار جديد يتمثل بأسراب طائرات مسيرة قادرة على أداء مهمات دفاعية وهجومية، على ما أفاد موقع رأي اليوم.

وقالت الشركة في بيان إن الطائرات تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتشارك الطائرات المعلومات مع بعضها البعض لتتبع مواقعها النسبية والحفاظ عليها، وللاشتباك مع الأهداف بشكل فعال.

ويتم إطلاق الطائرات المسيرة من الأرض لضمان تحقيق الحسم في القتال، وهي تطير وفق تشكيل معين لأداء مهمة متناسقة تربك الخصم.

وتم تجهيز الطائرات بدون طيار للعمل بسرعات تدعم نجاح المهمة، مع نطاق اتصال واسع وقدرة تحمل عالية للطيران. كما يمكن إطلاق الطائرة المجنحة بدون طيار في غضون ثوانٍ، وهي تتميز بجناحين تبلغ المسافة بين طرفيهما 44ر1 متر بينما يبلغ طولها 25ر1 متر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سعيد المنصوري: "يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في النهوض بقطاع الدفاع ومجالات أخرى، وتعتزم إيدج البقاء في طليعة التطورات الحديثة التي تشكل قطاعنا والعالم ككل، من قاعدتنا في دولة الإمارات، إذ يعد مستوى الاستقلالية الذي توفره هذه الأسراب من الطائرات المسيرة إنجازًا مهمًا بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتسريع استثمارات البحث والتطوير في هذه المجالات لتوريد المنتجات ذات الصلة إلى السوق بسرعة في مجالات الأنظمة المستقلة والذخائر الذكية".