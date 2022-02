الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس في منطقة الحدود بين شمال عزة

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي فيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، إن "قوات الجيش الإسرائيلي أسقطت في وقت سابق اليوم مسيرة "درون" تابعة لحركة حماس في منطقة الحدود بين شمال قطاع عزة وإسرائيل".

وأشار ادرعي إلى أن الطائرة المسيرة "كانت تحت متابعة قوات الجيش طيلة الحادث، وأٌسقطت داخل قطاع غزة".

وعادة ما يستخدم هذا النوع من الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية ورصد التحركات العسكرية.

ولم تتبن حركة حماس رسميا إطلاق المسيرة.

وشهدت الأشهر المنصرمة العديد من حوادث إسقاط المسيرات التابعة لـحماس والجيش الإسرائيلي على جانبي حدود قطاع غزة.