الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عدد من المنظمات التي تدعم الحوثيين ماليا

قرار الولايات المتحدة يأتي في أعقاب تكرار عمليات إطلاق طائرات مفخخة والإعتداء على أبرياء ومبان مدنية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، "فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن" مشيرة إلى أن "الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات، يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين"بحسب النشر في موقع معريف.

وأكدت الوزارة أنه تم فرض العقوبات الجديدة على الحوثيين، بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين في الخليج، وقالت إن"مليشيات الحوثي تواصل حملتها التدميرية ضد اليمن رغم دعوات السلام من المجتمع الدولي"، مشددة على مواصلة العمل بـ"حسم" ضد كل من يحاول إطالة أمد النزاع في اليمن لتحقيق مآربه الخاصة.

يشار إلى أن قرار الولايات المتحدة يأتي في أعقاب تكرار عمليات إطلاق طائرات مفخخة والإعتداء على أبرياء ومبان مدنية في كل من السعودية والإمارات. ففي 22 فبراير/شباط الجاري استهدف الحوثيون مطار الملك عبد الله في جازان بالسعودية، الذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين فضلا عن خسائر مادية.

وأكدت الخارجية المصرية تعقيبا على ذلك الانتهاك "أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية والمدنيين الأبرياء يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديدًا سافرًا لأمن واستقرار المملكة وحرية الملاحة الجوية".

وسبق لسلاح الجو الأمريكي أن أكد هبوط مقاتلات أمريكية من طراز F-22 في قاعدة عسكرية في الإمارات، مؤخرا، على خلفية شن الحوثيين المدعومين من إيران هجمات غير مسبوقة على أبو ظبي في الأسابيع الأخيرة، على ما جاء في موقع واينت. وأضاف بيان نشره سلاح الجو الأمريكي " إن هذه الخطوة تندرج في إطار استعراض أمريكي للدعم بعد سلسلة هجمات في كانون الثاني/ يناير هددت القوات الأمريكية والقوات الحكومية المتمركزة في المنطقة".