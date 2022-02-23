مندوب الامارات لدى الأمم المتحدة يحث إسرائيل على تخفيف التوترات في الشيخ جراح

حث إسرائيل "على التصرف بحذر في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية حيث تتعرض عشرات العائلات لخطر الإخلاء"

انتقد مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، في الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي المخصصة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، "سياسة إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، وحث إسرائيل "على التصرف بحذر في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية حيث تتعرض عشرات العائلات الفلسطينية لخطر الإخلاء".

وعبر عن "قلقه إزاء عمليات هدم منازل الفلسطينيين التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تسببت في نزوح مئات المواطنين" وقال "في الختام، أكرر التزام الإمارات العربية المتحدة الثابت... بتحقيق استقلال دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"

وكانت محكمة الصلح في القدس قد قررت، الثلاثاء المنصرم، إجلاء عائلة سالم الفلسطينية، التي كان من المقرر أن تغادر منزلها في 1 مارس/آذار الوشيك بعد أمر إخلاء صدر في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، واستأنفت الأسرة القرار في 17 يناير / كانون الثاني المنصرم.

واندلعت اشتباكات جديدة، السبت المنصرم، في حي الشيخ جراح بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، فيما ملفات عدة عائلات مهددة بالإخلاء في يد المحكمة العليا الإسرائيلية.