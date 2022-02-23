الإمارات تدرج فردا و5 كيانات ضمن القائمة "التنظيمات الداعمة للإرهاب"

يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية

أدرجت الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، في قرار وزاري رقم13 لعام 2022، فردا و5 كيانات ضمن "القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب" في إطار "حرص الدولة على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".

وبحسب موقع العين الإخباري الاماراتي، نقلا عن القرار رقم 13 "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة، حيث أن هذه الشركات والأفراد مرتبطين بدعم مليشيات الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين."

وتشمل القائمة المدعو "عبده عبد الله دائل أحمد" والكيانات التي شملتها القائمة فتضم ما يلي:العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية وشركة الحظاء للصرافة والناقلة ثري "9109550 IMO/ 5" و بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م.