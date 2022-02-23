إيران تعلن بلوغ المباحثات في فيينا مرحلة حساسة ومهمة

حتى الآن نحن متفائلون جدا بشأن المباحثات في فيينا. نأمل في أن يتم خلال الأيام المقبلة، حلّ بعض القضايا الحساسة

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء، أنّ المباحثات مع القوى الكبرى والهادفة إلى إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي بلغت مرحلة "حساسة ومهمة"، مشيرًا إلى بقاء قضايا "مهمة" لم يتمّ حلّها بعد.

وأتت تصريحات أمير عبد اللهيان على هامش استقباله في طهران نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الذي أكد نقل رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق الى الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضاف "حتى الآن نحن متفائلون جدا بشأن المباحثات في فيينا. نأمل في أن يتم خلال الأيام المقبلة، حلّ بعض القضايا الحساسة، المهمة، والمتبقية في المفاوضات"، مشددا على أن هذه المسائل هي رهن إبداء الأطراف الغربيين "واقعية" حيالها.

ويعتزم المفاوض الإيراني علي باقري العودة إلى طهران للتشاور لفترة وجيزة مع المسؤولين، فيما "تستمر المباحثات في فيينا"، بحسب ما أعلن مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.

وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في 2018.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، الى إعادة الأميركيين الى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي.

وشدد أمير عبد اللهيان في تصريحاته الأربعاء، على أن مفاوضي بلاده "لن يتجاوزوا الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مباحثات فيينا"، من دون أن يحدد ما هي هذه الخطوط. وأضاف "بالنسبة إلينا، أهمية أي تفاوض مرتبطة بأن يعود بفوائد على الأمة الإيرانية".

وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليا، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن.