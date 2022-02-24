سوريا تعلن مقتل 3 جنود جراء رشقات صاروخية منسوبة إلى إسرائيل الليلة

وتأتي الضربة الجوية بعد ضربة منسوبة لإسرائيل أمس تجاه منطقة القنيطرة الحدودية والتي الحقت اضرارا مادية

أعلن التلفزيون السوري الليلة (بين الاربعاء والخميس) أن المنظومات الدفاعية السورية تصدت لغارة منسوبة إلى إسرائيل في منطقة دمشق، وقبل ذلك كانت أفادت تقارير سورية عن سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري قال إن ثلاثة جنود سوريين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي، وأن الهجوم أدى الى وقوع أضرار مادية ، وقال ان الهجوم نفذ عن طريق رشقات صاروخية أطلقت من منطقة طبريا تجاه عدد من النقاط في محيط العاصمة، وقال ان الأنظمة الدفاعية تصدت لغالبية الصواريخ.

هذه هي المرة الثانية في غضون 24 ساعة تنسب فيها سوريا هجوما على أراضيها لإسرائيل وهو الخامس خلال فترة أقل من شهر، وكانت أعلنت سانا أمس أن إسرائيل شنت هجوما بواسطة عدد من صواريخ أرض-أرض في منطقة القنيطرة قرب هضبة الجولان، وان الهجوم بحسب مسؤول عسكري تسبب بوقوع أضرار مادية.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن القصف الإسرائيلي في القنيطرة استهدف "مواقع عسكرية"بما في ذلك مبنى المالية في مدينة البعث، المركز الإداري لمحافظة القنيطرة، ومواقع في محيط قرية الرويحينة، جنوب غربي مدينة القنيطرة والمحاذية لشريط وقف إطلاق النار مع الجولان. ولفت إلى أن الرويحينة والبعث ينشط فيهما حزب الله ومجموعات مسلحة تابعة لايران.