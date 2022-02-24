قائد الاسطول الامريكي الخامس يلمح:"زوارق إسرائيلية غير مأهولة تشارك بعملياتنا بالبحر المتوسط"

المسؤول الامريكي العسكري المح الى مشاركة إسرائيلية بالتدريبات التي يجرونها في البحر المتوسط

ألمح نائب الادميرال براد كوبر قائد الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إلى مشاركة زوارق إسرائيلية غير مأهولة في عمليات مشتركة مع الأمريكيين في البحر المتوسط.

وسئل كوبر إن كانت البحرية الأمريكية تدرس إضافة زوارق إسرائيلية غير مأهولة إلى عملياتها المشتركة في البحر الأبيض المتوسط، والذي أجاب :"نعم، الأصح أن نقول بأننا نتوقع العمل مع إسرائيل ومع دول أخرى واستخدام المعدات التي لديهم اليوم، في معداتهم الغير مأهولة، بالضبط كما نقوم به مع ناقلات النفط، يوجد لدينا تدريبات مع ناقلاتهم ومع ناقلاتنا وتشارك بها عدة دول".

وتقع قاعدة الأسطول الخامس في البحرين، على بعد 200 كلم من الشواطئ الايرانية، كان رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اجتمع مع نائب الادميرال كوبر الاسبوع الماضي. ومؤخرا كان كوبر زار إسرائيل واجتمع خلالها مع وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس وقائد سلاح البحرية الإسرائيلية دافيد سلمة.

وبعد الاجتماع بين كوبر وبينيت نشر ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية في بيان إن :"رئيس الحكومة رحب بالتعاون بين الجيش الاسرائيلي والجيش الامريكي، الأمر الذي يدعم أمن كلا البلدين، الأسطول الخامس للولايات المتحدة يعتبر عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة مقابل التهديدات الأمنية المختلفة، وانه يتطلع الى استمرار العمل المشترك لدول المنطقة مع حليفتها القوية، وأن يقوى".