التحالف العربي: 27عملية استهداف وتدمير 16 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الحوثي

"تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الحوثي أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان، اليوم الخميس، "تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الحوثي أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات" في منطقة حجة خلال 24 ساعة المنصرمة.

وكثف التحالف العربي، بقيادة السعودية، خلال الأسابيع المنصرمة، عملياته ضد الحوثي الموالية لإيران، "في مسعى لتطويق المسلحين الحوثيين الذين يتكبدون خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني"