مصر: إحباط عملية كبيرة لتهريب الأسلحة عبر قناة السويس

العملية تتوج "جهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات لضرب الأمن القومي"

أعلنت السلطات المصرية الأربعاء عن إحباط عملية لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر عبارات قناة السويس، وفق النشر في سكاي نيوز.

وجاء في بيان رسمي، أن العملية تتوج "جهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري".

ويتضح من البيان أنه تم تكثيف عمليات التفتيش والكشف عن المهربات التي أسفرت عن ضبط عربة نقل محملة بمكعبات المياه وعدد من البراميل التي عثر بداخلها على 19 بندقية آلية و20 خزنة لبنادق آلية و4 بنادق آلية و3 رشاشات متعددة بالإضافة إلى نظارتي ميدان وتليسكوبي قناصة، فضلاً عن كميات كبيرة من الذخائر".

وأفاد البيان أنه جرى عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.