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قوات الأمن الإسرائيليّة تحبط عمليات تهريب للأسلحة قرب الحدود الأردنيّة

i24news

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جزء من الحدود الإسرائيلية الأردنية يتم مشاهدتها من خلال سياج من الأسلاك الشائكة من الباقورة، في وادي الأردن.
AP / Raad Adayleh 2020 ©جزء من الحدود الإسرائيلية الأردنية يتم مشاهدتها من خلال سياج من الأسلاك الشائكة من الباقورة، في وادي الأردن.

اعتقال ثلاثة تجار أسلحة قرب الحدود الأردنية

اعتقل ثلاثة تجار أسلحة في العشرينات والثلاثينيات من عمرهم اليوم (الجمعة) بعد مطاردة على الطرق بالقرب من بيت شيعان. واعتقلت الوحدات الخاصة من الشرطة والجيش الإسرائيلي التجار الذين كانوا يقودون مركبتين منفصلتين ومعهم 12 قطعة سلاح.

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وتم القبض على المشتبه بهم، وهم من سكان قرية طرابين وجبال الخليل الجنوبية، بعد تحقيق سري ومطاردة أجرتها وحدة حماية من الشرطة في المنطقة الجنوبية، وفي نهاية المطاردة، بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن تم ضبط أسلحة كلاشنيكوف بقيمة 800 الف شيكل، وكذلك اسلحة خفيفة وذخيرة.