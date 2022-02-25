لبنان سيوقع مع اسبانيا اتفاقا لإعداد مخطط توجيهي لسكة القطار

وزير الأشغال"يجب أن نوقّع مع الإسبان خلال ثلاثة أسابيع، على أن تُنجز الدراسة خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع".

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إن "الحكومة الإسبانية ستوفر تمويلا لإعداد مخطط توجيهي كامل حول سكك الحديد البالغ طولها 407 كيلومترات على مختلف الأراضي اللبنانية" وأضاف "يجب أن نوقّع مع الإسبان خلال ثلاثة أسابيع، على أن تُنجز الدراسة خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع".

وبحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، ستموّل الحكومة الإسبانية مباشرة شركة إسبانية مكلّفة بإعداد الدراسة، التي ستتضمّن وفق حمية "مسحاً للسكك واقتراح حلول فنية لحل التعديات عليها، إضافة الى دراسة جدوى لمعرفة ما ستوفره من إيرادات والتكلفة ونماذج مالية حول طريقة التلزيم والحصول على قروض".

ويوقّع حمية مطلع الأسبوع المقبل العقد مع مجموعة الشحن الفرنسية "سي.أم.أ سي.جي.أم" بعدما تم اختيارها لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في المرفأ، على أن تستثمر 33 مليون دولار لمدة عشر سنوات.

وأكد حميّة العمل راهناً على تفعيل الحركة داخل المرفأ، حيث ارتفع عدد الرافعات التي تعمل فيه من ثلاث في حزيران/يونيو 2021 الى 11 رافعة حالياً من إجمالي 16 رافعة.

ويعاني لبنان من بنى تحتية متداعية ومن غياب شبه تام لوسائل النقل العام، رغم وضع خطط عدة. ويتجاوز عدد السيارات والعربات المسجلة في البلاد المليونين، وفق إحصاءات رسمية، فيما يعيش أكثر من ثمانين في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة ستة ملايين، تحت خط الفقر.

ومن أجل جذب إيرادات إضافية خصوصاً بالدولار، تطلق وزارة الأشغال تباعاً مناقصات في مرافق رئيسية عدة بينها مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت الذي دمّر انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 أجزاء واسعة منه.