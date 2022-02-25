تقرير: الرئيس الأوكراني طلب التوسط من رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف إطلاق النار مع بوتين

عرض بينيت تقديم مساعدة إنسانية لأوكرانيا، وأطلع الرئيس على الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الجانب

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الجمعة، التدخل نيابة عن أوكرانيا لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الغزو الروسي ، حسبما ذكرت قناة `` كان نيوز '' الإسرائيلية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيليّ، قد هاتف في وقت سابق من اليوم الجمعة، الرئيس الأوكراني وناقشا الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على منطقة كييف.

وعرض بينيت تقديم مساعدة إنسانية لأوكرانيا، وأطلع الرئيس على الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الجانب. وجدد رئيس الوزراء أمله في إنهاء سريع للقتال، وأرسل تعزيزات إلى شعب أوكرانيا في هذه الأيام الصعبة.

وومن جهاه قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغن كورنيشوك، في بيان صدر من قبل سفارة بلاده في تل أبيب، ان "المفاوضات جارية مع الحكومة لإرسال مساعدات إنسانية إلى اوكرانيا". وأضاف:"ناقشنا المساعدات الإنسانية العاجلة من إسرائيل، ويسعدني أن أقول إننا نتوقع استلامها في الساعات المقبلة. إنها بالأساس مساعدة طبية للمستشفيات".