إيران مستمرة في انتاج اليورانيوم العالي التخصيب و"يمكن أن يحصل في أي لحظة"

محمد إسلامي:"المحادثات برمتها تجري لرفع العقوبات والحصول على ضمانات بعدم حدوث خرق للاتفاق مرة أخرى".

قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، مساء اليوم الجمعة، إن "طهران مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، هذا الأمر هو الذي جر الغربيين على عجالة إلى طاولة المفاوضات"مؤكدا على أن "المحادثات برمتها تجري لرفع العقوبات والحصول على ضمانات بعدم حدوث خرق للاتفاق مرة أخرى".

وأضاف “ما يهم الآن هو أن القدرة تم توفيرها”، مشددا على أن “التخصيب يمكن أن يحصل في أي لحظة” بحال قرر المسؤولون الإيرانيون “ذلك أو كانت ثمة إرادة للقيام بذلك”.

وأشار إسلامي في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للمنظمة، اليوم الجمعة، إلى أن "إيران تخضع لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد أثبتت ذلك، لكن على الرغم من الرقابة الصارمة التي تمارس علينا، لم يقوموا بمساعدتنا في المجال النووي السلمي وأكثر من ذلك حاولوا إعاقة عملنا واتهمونا بمحاولة صنع قنبلة ذرية".

وأفاد محمد إسلامي "اتخد القرار بالشروع في بناء المفاعلات باستخدام قدراتنا المحلية، ويمكننا تخصيب اليورانيوم وفق قرارات وإرادة الدولة، ولا داعي للقلق حيال ذلك".

وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه "لا توجد ضمانات حقيقية على الساحة الدولية، كل ما نسعى وراءه هو منع الإدارة الأمريكية من الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى، والترتيبات يجب أن تتخذ بطريقة تترك لنا مجالا للعودة إلى نشاطاتنا في حال عدم التزامهم بالتعهدات، هم التزموا بجزء من ذلك وبقيت أجزاء منها فقط" مضيفا أنهم "يمنعون تطوير التكنولوجيا النووية في إيران".