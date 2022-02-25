تقرير: روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي للتوضيح "لماذا تدعم النازيين؟"

سأل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بن تسفي "لماذا تعرب إسرائيل عن دعمها للنازيين"

استدعت روسيا سفير إسرائيل لدى موسكو، ألكسندر بن تسفي، اليوم الجمعة، لتوضيح موقف إسرائيل من غزو أوكرانيا، وسأل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بن تسفي "لماذا تعرب إسرائيل عن دعمها للنازيين" في أوكرانيا"، وفقا لتقارير القناة الإسرئايلية(12) وموقع واينت.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن بوغدانوف وبن تسفي "ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وأن الدبلوماسي الروسي ’ أعرب عن أمله’ في أن تظهر إسرائيل تفهمًا لأسباب حملة موسكو العسكرية"

ووصف بوغدانوف الغزو الروسي بأنه "عملية للدفاع عن الانفصاليين الأوكرانيين في شرق البلاد ونزع سلاح أوكرانيا" مؤكدا على"أهمية الحفاظ على الحقيقة التاريخية حول الحرب العالمية الثانية".

وعبرت روسيا مرارا على أن غزوها لجارتها كان يهدف إلى "إزالة النازية" عن الدولة، التي ينتمي رئيسها فولوديمير زيلينسكي إلى اليهود.

ويعتبر المؤرخون "استخدام الهولوكوست في حملة العلاقات العامة في موسكو بمثابة معلومات مضللة وخدعة ساخرة لخدمة أهداف روسية"