السفارة الأوكرانية في تل أبيب تجند إسرائيليين لمحاربة الغزو الروسي

السفارة الأوكرانية في إسرائيل: "إذا كنتم على استعداد للدفاع عن سيادة أوكرانيا، رجاء إرسال رسالة إلينا"

أصدرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل بيانا اليوم (السبت) دعت فيه المهتمين بالمشاركة في الدفاع عن أوكرانيا للدفاع عن سيادة البلاد، وقال البيان "إذا كنتم على استعداد للدفاع عن سيادة أوكرانيا، رجاء إرسال رسالة إلينا".

وجاء في المنشور الذي نشر على صفحة السفارة على فيسبوك "رسالة عاجلة للراغبين في المشاركة في الدفاع عن أوكرانيا من العدوان الروسي: كل أبناء وطننا والمواطنين الإسرائيليين المهتمين ومواطني الدول الأخرى الموجودين الآن في إسرائيل، لقد بدأت السفارة بتجميع قائمة المتطوعين المهتمين بالمشاركة في مكافحة العدوان الروسي، إذا كنتم على استعداد للدفاع عن السيادة الاوكرانية من فضلك ابعث لنا برسالة ".

وزارة الخارجية الاسرائيلية امتنعت عن التعليق.