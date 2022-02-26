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  • أعلام أوكرانيا وهتافات ضد بوتين: آلاف المتظاهرين في تل أبيب ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلام أوكرانيا وهتافات ضد بوتين: آلاف المتظاهرين في تل أبيب ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

i24news

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متظاهرون في تل ابيب
Julia Ganansiaمتظاهرون في تل ابيب

آلالف المتظاهرين في تل أبيب ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

يتظاهر آلاف الإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، معربين عن دعمهم لمواطني الدولة الذين يتعرضون للهجوم من عدة جبهات. 

وخرجت التظاهرة الرئيسية الليلة (السبت) في مركز تل أبيب، وتجمع مئات المتظاهرين في جادة روتشيلد وبدأوا مسيرة نحو السفارة الروسية، حيث أقيمت وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي.

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وقبل المظاهرة، أغلقت الشرطة شارع ياركون وطردت المتظاهرين الذين جاؤوا للتعبير عن تعاطفهم مع الشعب الأوكراني وصرخوا للتنديد بالرئيس فلاديمير بوتين على بعد عشرات الأمتار. وأعرب المتظاهرون عن أسفهم لأن الشرطة تقوم بتهدئة الاحتجاج، ولم تسمح لموظفي السفارة الروسية بسماع صراخهم.

في غضون ذلك، بدأت السفارة الأوكرانية في إسرائيل هذا المساء بتجنيد متطوعين للقتال - وأصدرت بيانًا بالعبرية يدعو المهاجرين من أوكرانيا إلى محاربة الروس.