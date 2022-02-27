كبير المفاوضين الإيرانيين يعود الى فيينا اليوم الأحد لاستكمال مباحثات الاتفاق النووي

أكد أمير عبد اللهيان، أمس السبت أن طهران "تراجع بشكل جدي مسودة الاتفاق"

أفادت وكالة الأنباء (إرنا) الإيرانية، اليوم الأحد، أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، سيعود إلى فيينا هذا المساء، مع تعليمات واضحة لاستكمال المفاوضات بهدف حل المشكلات من أجل الوصول الى توافق في المباحثات مع القوى الكبرى.

ويأتي الاعلان عن عودة باقري، هو نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، غداة اتصال بين رئيس الدبلوماسية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وجوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المفاوضات.

وأكد أمير عبد اللهيان، أمس السبت أن طهران "تراجع بشكل جدي مسودة الاتفاق"، مضيفا "تم توضيح خطوطنا الحمر للأطراف الغربيين ... نحن مستعدون لإنجاز اتفاق جيد بشكل فوري، في حال أظهرو الغربيون إرادة فعلية".

وتابع أمير عبد اللهيان بالقول، أن طهران "تبحث عن اتفاق جيد لكن في إطار مصالحها الوطنية، ومع احترام خطوطها الحمر في المفاوضات".

يشار إلى أن باقري كان قد عاد الى العاصمة الإيرانية الأربعاء الماضي للتشاور، بينما بقي أعضاء وفده التفاوضي في النمسا لاستكمال البحث مع الوفود الأخرى.

ويذكر أن إيران تجري والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب