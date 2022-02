أنور قرقاش يؤكد أن بلاده لن تنحاز إلى أي جانب في الصراع الأوكراني وتحث على الدبلوماسية

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن بلاده تحث على إيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا وأن الانحياز إلى أي طرف سيؤدي إلى مزيد من العنف.

وأضاف أنور قرقاش أن "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف"، مضيفا "وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".