أنور قرقاش يؤكد أن بلاده لن تنحاز إلى أي جانب في الصراع الأوكراني وتحث على الدبلوماسية

وأضاف أنور قرقاش أن "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي"

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن بلاده تحث على إيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا وأن الانحياز إلى أي طرف سيؤدي إلى مزيد من العنف.

وأضاف أنور قرقاش أن "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف"، مضيفا "وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".

https://twitter.com/i/web/status/1497843271841857540 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان قرقاش قد أكد في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أن الإمارات تتطلع إلى توسيع العلاقات مع الدول المجاورة - بما في ذلك تلك التي قد تختلف معها، مثل إيران.

يشار إلى أن تصريحات أنور قرقاش على تويتر تأتي بعد أن امتنعت الإمارات الجمعة الماضي عن التصويت على مسودة قرار بمجلس الأمن الدولي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يصدر القرار لأن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو).