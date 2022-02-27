وزير الخارجية الاسرائيلي لابيد: اسرائيل ستصوت مع ادانة روسيا في الجمعية العامة للامم المتحدة

لابيد: اسرائيل ستصوت مع ادانة روسيا في الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، اليوم (الأحد)، في اجتماع لمجلس الوزراء، إن إسرائيل تعتزم التصويت لصالح القرار الذي يدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ومن المتوقع تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. بحسب ما نشر موقع "واللا" الاسرائيلي.

وقال لابيد ان "إسرائيل تتخذ موقفاً وتنحاز إلى أحد الأطراف، ولكن في نفس الوقت هناك مصالح أمنية ومصالح أخرى يتفهمها العالم والإدارة الأمريكية".

وأضاف رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن إسرائيل جزء من العالم الحر، لكن لها ظروفًا ومصالحًا فريدة تجاه روسيا يفهمها العالم جيدًا. وبحسب الكرملين: أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالاً وعرض التوسط بين الدولتين المتنازعتين في أوروبا.

من جانبه أوضح الرئيس بوتين بأنه مستعد للمفاوضات. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما يطلب منها في أي وقت لحل الأزمة والتقريب بين الأطراف، بالنظر إلى المكانة الخاصة التي تتمتع بها لدى الطرفين.