روسيا تؤكد مجددًا: "التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل في سوريا سيستمر كالمعتاد"

نشرت السفارة الروسية في إسرائيل الليلة (الأحد) منشورًا مفصلاً يرد على الانتقادات الموجهة لموسكو في إسرائيل وحول العالم. وتناولت السفارة الروسية القلق الإسرائيلي من وقف التنسيق الأمني ​​بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي في كل ما يتعلق بسوريا، وأكدت أن "الآلية أثبتت فعاليتها وستستمر في العمل".

وبحسب السفارة، فإننا "نأخذ في الاعتبار مخاوف إسرائيل المشروعة ونقيم علاقات وثيقة مع نظرائنا الإسرائيليين. ولا نريد منهم استخدام الأراضي السورية للعمل ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى".

ونشرت السفارة منشورها بعد التظاهرات التي خرجت أمام مبنى السفارة في تل أبيب امس السبت، احتجاجا على الحرب في أوكرانيا. وعلقت السفارة، التي لم ترد على أسئلة الصحفيين الإسرائيليين، على رد إسرائيل على الحرب قائلة "نأمل أن تتخذ إسرائيل نهجا ذكيا ودبلوماسيا، وأن تتعامل مع الفهم الواجب للأسباب التي دفعت القيادة الروسية إلى اتخاذ قرار بشأن العملية العسكرية.