روسيا تؤكد مجددًا: "التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل في سوريا سيستمر كالمعتاد"

روسيا: "نأخذ في الاعتبار مخاوف اسرائيل المشروعة ونحافظ على علاقات وثيقة معها"

نشرت السفارة الروسية في إسرائيل الليلة (الأحد) منشورًا مفصلاً يرد على الانتقادات الموجهة لموسكو في إسرائيل وحول العالم. وتناولت السفارة الروسية القلق الإسرائيلي من وقف التنسيق الأمني ​​بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي في كل ما يتعلق بسوريا، وأكدت أن "الآلية أثبتت فعاليتها وستستمر في العمل".

وبحسب السفارة، فإننا "نأخذ في الاعتبار مخاوف إسرائيل المشروعة ونقيم علاقات وثيقة مع نظرائنا الإسرائيليين. ولا نريد منهم استخدام الأراضي السورية للعمل ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى".

ونشرت السفارة منشورها بعد التظاهرات التي خرجت أمام مبنى السفارة في تل أبيب امس السبت، احتجاجا على الحرب في أوكرانيا. وعلقت السفارة، التي لم ترد على أسئلة الصحفيين الإسرائيليين، على رد إسرائيل على الحرب قائلة "نأمل أن تتخذ إسرائيل نهجا ذكيا ودبلوماسيا، وأن تتعامل مع الفهم الواجب للأسباب التي دفعت القيادة الروسية إلى اتخاذ قرار بشأن العملية العسكرية.

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وبحسب السفارة الروسية، "لدى نظرائنا الإسرائيليين مواد هامة تساعدهم على فهم موقفنا بشكل أفضل. هذه المواد تتضمن أدلة لاتهام القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب".

كما أشارت السفارة إلى "الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز وجرائم الحرب والتطهير العرقي التي ارتكبتها الحكومة الأوكرانية في دونباس". ونؤكد أن المجتمع الدولي رفض هذه المزاعم، ويزعم الغرب أن روسيا تنشر معلومات كاذبة من أجل تبرير العملية العسكرية في أوكرانيا.

وعرضت إسرائيل التوسط بين أوكرانيا وروسيا قائلة ان "بينيت عرض خدمة الوساطة لوقف الأعمال العدائية. وأبلغه بوتين أن الوفد الروسي موجود في مدينة غوميل في بيلاروسيا وعلى استعداد للتفاوض مع كييف". السفارة الروسية زعمت أن الغرض من العملية لم يكن احتلال أوكرانيا.