رئيس بلدية تل ابيب رون حولدائي: "قلوبنا مع الشعب الأوكراني المُهاجَم"

اضيء مساء اليوم الاحد مبنى بلدية تل أبيب - يافا بألوان العلم الأوكراني. ونشر رئيس بلدية تل أبيب رون حولداي تغريدة على حسابه على تويتر كتب فيها: "قلوبنا مع الشعب الأوكراني المُهاجم.

وقال: الليلة نضيء مبنى البلدية بألوان العلم الأوكراني كتعاطف ودعم للشعب الأوكراني الذي يعاني من الغزو الروسي لأراضيه. واضاف: "ستساعد البلدية على استيعاب المهاجرين الجدد عند وصولهم ".

وشهدت مدينة تل ابيب امس السبت تظاهرة كبيرة في مركز المدينة، بحيث تجمع مئات المتظاهرين في جادة روتشيلد وبدأوا مسيرة نحو السفارة الروسية، حيث أقيمت وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي.