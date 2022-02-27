الحكومة الاسرائيلية تصوت بالاجماع على دفع مشروع قانون يرسخ حقوق المشتبهين والمتهمين

مشروع القانون بادر اليه وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر ويمكن ان يتم التصويت عليه خلال الايام القادمة

صوتت الحكومة الاسرائيلية اليوم بالإجماع على مشروع قانون لترسيخ حقوق المشتبهين والمتهمين في قانون الأساس الذي يدفعه وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر، وبحسب مشروع القانون، الذي سيعرض خلال الأيام القادمة للتصويت عليه بالقراءه الاولى في الكنيست، هذه القوانين تهدف الى حماية المواطنين الذين يخضعون للإجراءات القضائية في ’القانون الأساسي’:الحقوق في الاجراءات الجنائية". بأن يحصلوا على مكانة دستورية من الصعب تغييرها"

بموجب المشروع، هدف القانون هو "الترسيخ بشكل مفصل وواضح، في قانون الأساس، لحقوق الأساس في الاجراءات الجنائية، بما في ذلك التحقيق الجنائي، في الاعتقال والمحاكمة الجنائية، المستمدة من الحقوق الأساسية للكرامة والحرية" مشروع القانون يشمل ، ترسيخ الحق بمحاكمة عادلة، وهو مبدأ أساسي في الاجراءات الجنائية ويحظى بحماية دستورية في دول كثيرة في العالم، اضافة لذلك، يرسخ المشروع الحق الدستوري بالحق بالتمثيل من قبل محامي في عملية جنائية كحق دستوري، بما في ذلك استشارة محامي أثناء التحقيق الجنائي.

ويكرس القانون الحقوق في إجراءات الاعتقال وينص على أن "يتم الاعتقال بطريقة تضمن حماية كرامة الشخص وجسده وحقوقه بموجب أي قانون. ويحق لكل محتجز إبلاغه أثناء التوقيف بالسبب. لاعتقاله.

ويهتم القانون كذلك بالحق في إجراءات التحقيق ، وحقوق المحتجز والمدعى عليه في الامتناع عن تجريم الذات ،اضافة الى الحقوق والمبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية ، مثل افتراض البراءة. ويتعلق قسم آخر بتقييد أنواع العقوبة ، وفي إطاره يتم تحديد حق كل شخص في عدم التعرض لعقوبة بدنية أو عقوبة قاسية.