الخارجية الإيرانية: لا تزال هناك 3 قضايا رئيسية لم تُحل في محادثات فيينا

قال خطيب زادة إن "لا علاقة بين الحرب الأوكرانية ومفاوضات فيينا"، داعياً إلى حل الأزمة الأوكرانية "سياسياً"

أكدت إيران، اليوم الاثنين أن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أمر ممكن إذا اتخذت القوى الغربية قرارا سياسيا لحل ثلاث قضايا رئيسية لا تزال عالقة، وذلك مع دخول المحادثات بين طهران والقوى العالمية مرحلة حاسمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن "القضايا العالقة المتبقية تتعلق بمدى إلغاء العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل الأسئلة المتعلقة بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة ولكن غير المعلنة في إيران"، حسب موقع العربي الجديد

وأضاف خطيب زادة “نعتقد أننا بحاجة إلى مسار مناسب لحل القضايا العالقة في مجالات رفع العقوبات والضمانات والمزاعم السياسية التي جرى ترويجها ضد برنامجنا النووي المدني السلمي”. مؤكدا أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، الذي توجه إلى طهران الأسبوع الماضي لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، “عاد إلى فيينا لمواصلة المفاوضات بجدول أعمال واضح”.

وأشار خطيب زادة “العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون عملية ليوم واحد، بل ستكون رحلة تتضمن عددا من عمليات التحقق من جانب الولايات المتحدة”.

وعما إذا كان للحرب الروسية على أوكرانيا تأثير على مفاوضات فيينا، قال خطيب زادة إن "لا علاقة بين الحرب الأوكرانية ومفاوضات فيينا"، داعياً إلى حل الأزمة الأوكرانية "سياسيا".