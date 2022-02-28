وزير الخارجية الإسرائيلية: "سنصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدين روسيا"

يائير لابيد:"إسرائيل تتحمل مسؤولية أخلاقية لإدانة روسيا، لأن إسرائيل كانت وستبقى في الجانب الصحيح من التاريخ"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، إن "إسرائيل ستنضم إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا"مشيرا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية أخلاقية لإدانة روسيا، لأن إسرائيل كانت وستبقى في الجانب الصحيح من التاريخ".

وأكد يا ئير لابيد على أن "إسرائيل أنشأت فريقا مشتركا بين الوزارات لفحص آثار ونتائج العقوبات على الاقتصاد والسياسة الإسرائيليين"وأضاف أن "حوالي 4 آلاف إسرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل، بمساعدة مسؤولي وزارة الخارجية، لكن ما يزال هناك حوالي 180 ألفًا (من اليهود الأوكرانيين) يحق لهم الحصول على قانون العودة" حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف لابيد" لقد قادت وزارة الخارجية واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا في تاريخ الدولة في الأيام الخمسة الماضية، سنبذل قصارى جهدنا حتى لا نترك أي إسرائيلي أو يهود خلفنا، هذا هو سبب وجود الدولة اليهودية"، مشيدا بجهود الدبلوماسيين الإسرائيليين لمساعدة المواطنين واليهود على مغادرة أوكرانيا والقدوم إلى إسرائيل.

وأكد يائير لابيد على أن بلاده سوف"تقدم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، حيث ستغادر ثلاث طائرات متجهة إلى أوكرانيا مع المساعدات الإنسانية اليوم وغدا" وتطرق لبيد إلى رغبة إسرائيل في التنسيق الأمني مع روسيا في سوريا قائلا إن "الولايات المتحدة تدرك الاعتبارات الإسرائيلية بهذا الشأن"

وسيتم التصويت على قرار إدانة روسيا في وقت لاحق من اليوم الاثنين في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال "جلسة استثنائية طارئة" لأعضائها البالغ عددهم 193 عضوا، وسيلقي رئيس الجمعية عبد الله شهيد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خطابا بالمناسبة.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على قرار في نهاية الخطابات والذي من المفترض أن يستمر إلى يوم غد الثلاثاء بسبب العدد الكبير جدًا من الخطابات المتوقعة.