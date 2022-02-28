إسرائيل تصادر أموالاً مشفرة مخصصة لحماس

قال وزير الأمن الإسرائيلي"نتخذ جميع الإجراءات الممكنة لقطع" إمدادات الأكسجين" الاقتصادية عن المنظمات الإرهابية

صادرت السلطات الإسرائيلية يوم الإثنين أموالا مشفرة بقيمة آلاف الدولارات يُزعم أنها كانت موجهة إلى حركة حماس. فقد وافق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على مصادرة 30 محفظة رقمية مرتبطة بـ 12 حسابًا، تابعة لشركة صرافة ومقرها غزة.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن الشركة المملوكة لعائلة شملخ متهمة من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية "تتماهى مع شبكات إرهابية".

وتعتبر هذه المرة الثالثة خلال عام التي تستولي فيها إسرائيل على حسابات مشفرة تمول الجماعات المتطرفة. وفي عام 2019، أفادت وكالة رويترز أن حماس أطلقت برنامجًا تجريبيًا باستخدام البيتكوين لجمع الأموال.

واتهمت وزارة الأمن الإسرائيلية عائلة شملخ بمساعدة "حركة حماس، وخاصة جناحها العسكري، من خلال تحويل أموال تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويا"، بحسب ما أوردته تايمز أوف إسرائيل.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس "نتخذ جميع الإجراءات الممكنة لقطع" إمدادات الأكسجين" الاقتصادية عن المنظمات الإرهابية. وأضاف "نواصل توسيع الأدوات للتعامل مع الإرهاب والشركات التي تدعمه".

من جانبها، استهجنت عائلة شملخ وشركة المتحدون تغريدة وزير الأمن الإسرائيلي التي أكد فيها أنه وقع على أمر بمصادرة 4 ملايين دولار من شركة "المتحدون للصرافة" المملوكة لرجل الأعمال الفلسطيني زهير شملخ، بحسب موقع رأي اليوم.