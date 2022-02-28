مجلس الأمن الدولي يوسع حظر الأسلحة في اليمن ليشمل جميع الحوثيين

صوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا

أصدر مجلس الأمن الدولي الإثنين، بضغط من الإمارات ودعم من روسيا، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا. ورأى مراقبون علاقة بين تصويت روسيا لصالح القرار وبين امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 شباط/فبراير 2023 على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.

ويخشى إزاء هذه التطورات أن تفقد الأمم المتحدة حيادها في النزاع، وفقًا للخبراء الذين يعتبرون أيضًا أن جميع عواقب القرار لم تستكشف بعد. ووفقًا لمصدر دبلوماسي، فإن توسيع نطاق الحظر على الصعيد السياسي، لن يغير الكثير من الأمور من الناحية العملية بالنسبة للحوثيين.

وصرح دبلوماسي لوكالة فرانس برس رفض الكشف عن هويته، بأن الغربيين "أصيبوا بخيبة أمل كبيرة إزاء امتناع الإمارات عن التصويت مرتين، الجمعة والأحد ، خلال التصويت على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا". وهدف هذا الموقف "كان تجنب استخدام روسيا حق النقض" الإثنين خلال تبني القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جميع الحوثيين في اليمن، على حد تعبير هذا المصدر، وهو رأي مشترك على نطاق واسع من قبل الخبراء.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، دانت في 31 يناير من العام الجاري، الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات، مشيرة إلى أن "الحوثيين لا يزالون يواصلون شن الهجمات لتهديد المدنيين" في القوت الذي يقوم به الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوع بزيارة إلى الامارات لـ"تعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".