الولايات المتحدة طالبت إسرائيل "عدم وصول أموال روسية عليها عقوبات للبنوك الاسرائيلية"

اسرائيل اقامت طاقما وزاريا خاصا سيعمل على فحص تأثير العقوبات الروسية على الاقتصاد الاسرائيلي

أفاد موقع "واينت" الاسرائيلي أن الحكومة الاسرائيلية أقامت طاقما وزاريا خاصا يعمل على دراسه تداعيات فرض العقوبات الدولية على روسيا، وتأثيرها على الاقتصاد الاسرائيلي، هذا ينبع أن في إسرائيل لا يوجد قوانين تتيح فرض عقوبات على دولة أجنبية، حيث أن الامر يرتبط بالقطاع الخاص.

وسيدير هذا الطاقم وزارة الخارجية وسيتواجد فيه ممثلون من وزارة المالية، وزارة الأمن ، بنك إسرائيل ووزارة الشتات، وسيعمل الطاقم على أساس أن فرض العقوبات على روسيا هو حدث متجدد، ويمكن أن يتغير وفقا لتطورات الحرب في أوروبا.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي إلى أوكرانيا الخميس الماضي، بعثت الولايات المتحدة عدة رسائل طلبت خلالها التأكد من أموالا روسية فرضت عليها عقوبات بأن لا يتم تحويلها إلى البنوك الإسرائيلية. وقال مسؤول سياسي لموقع "واينت" بأن بنك إسرائيل سيبذل أقصى جهوده لمنع حدوث مثل هذا الامر.

وطلب وزير الخارجية يائير لابيد من وزراء الحكومة اتباع وسائل الحيطة والحذر عندما يتلقون طلبات مساعدة من رجال أعمال روس في قائمات العقوبات الأمريكية حتى لو تبرعوا في الماضي بأموال إلى إسرائيل. وأضاف مسؤول أن إسرائيل يجب أن تقول لهؤلاء القلة الحقيقة :"لا يوجد لدينا أي تأثير على إلغاء العقوبات، ولن نتشاجر مع العالم بشأن شيء لن يحدث".

وبحسب المسؤول الاسرائيلي فإن الروس يستعدون لإجراءات اقتصادية ستفرض عليهم وجهزوا خطة لذلك، رغم أنهم تفاجئوا من شدة العقوبات ومن تكاثف الدول الغربية، مشيرا إلى أن 20% من الفحم يصل من روسيا، لذلك فإن الحرب سيكون لها تأثير على قطاع الطاقة هنا.