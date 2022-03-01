مقتل فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع جنود الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

"القتيل اسمه عبد الله الحُصَري(22 عاما)، وهو سجين أمني سابق وينتمي إلى الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي"

ذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن فلسطينيين قتلا في اشتباك مسلح مع قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

ومن جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "القتيل اسمه عبد الله الحُصَري(22 عاما)، وهو سجين أمني سابق وينتمي إلى الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي. وقالت إن الثاني يدعى شادي نجم(19 عاما)".

وذكرت مصادر أمنية أن حوالي 150 شخصا قاموا بأعمال شغب لدى خروج القوة من المخيم حيث القوا قنبلة يدوية وزجاجات حارقة باتجاه القوات التي ردت بأطلاق النار ووسائل أخرى لتفريق المظاهرات.

وأشارت المصادر إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلية دخلت مخيم جنين لاعتقال عماد ابو الهيجاء وهو ابن المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي جمال ابو الهيجاء" وتابعت أن "القوات طوقت المنزل مما حدا بأبو الهيجاء إلى تسليم نفسه. وخلال عملية الاعتقال تعرضت القوة لإطلاق النار الكثيف باتجاهها حيث رد أفرادها على النار بالمثل".