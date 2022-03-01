العراق: مقتل 3 عناصر من"داعش" في غارة جوية بمحافظة الأنبار غربي البلاد

"القوات الجوية نفذت بواسطة طائرات f16 العراقية ضربات استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش في محافظة الأنبار"

أعلنت السلطات الأمنية في العراق في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، عن "مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال غارة جوية بمحافظة الأنبار غربي البلاد"وقالت إن "القوات الجوية نفذت بواسطة طائرات f16 العراقية ضربات استهدفت مفرزة تابعة لداعش ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".

واشارت السلطات إلى أن"طائرات f16 العراقية نفذت ضربتين جويتين أسفرتا عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في المكان ذاته، حيث بلغ إجمالي عدد القتلى 3 عناصر من العصابات الإرهابية"وتابع البيان أن "العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم إعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة".

وصعدت القوات العراقية من عملياتها العسكرية لمطاردة عناصر داعش عقب حادثة حاوي العظيم التي راح ضحيتها 11 جندياً، في هجوم للتنظيم استهدف مقرا للجيش خلال يناير/كانون الثاني الماضي.