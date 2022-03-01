إسرائيل: دخول تسهيلات جديدة حيز التنفيذ على أنظمة الشارة الخضراء للمطعمين ضد كورونا

تمديد سريان مفعول الشارة الخضراء وإلغاء لزوم إبرازها لدى دخول قاعات الأفراح أو الأنديةوالحانات والمطاعم ،

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية،منتصف الليلة المنصرمة، عن دخول تسهيلات على أنظمة الشارة الخضراء للمطعمين ضد كورونا مع تمديد سريان مفعول الشارة الخضراء وإلغاء لزوم إبرازها لدى دخول قاعات الأفراح أو الأنديةوالحانات والمطاعم ، إلا أنها ستبقى سارية المفعول لدى الخروج من البلاد.

أما بالنسبة لارتداء الكمامات فلا تزال التعليمات بهذا الشأن نافذة المفعول حيث سيغرم كل من يخالفها ب 500 شاقل، وبالنسبة للمطعمين ب 4 جرعات فسيتم تمديد مفعول الشارة الخضراء لديهم حتى ال 31 من شهر مايو/ أيار المقبل او بعد مرور 6 اشهر من تلقيهم التطعيم كما سيحصل على الشارة المطعمون ب 3 جرعات اذا لم تمر 6 اشهر من تلقيهم التطعيم

وبالنسبة للمتعافون فسيتم تمديد الشارة لديهم حتى ال 31 من شهر مايو/ أيار المقبل شرط ألا تمر اكثر من 6 اشهر من تعافيهم من المرض

كما أعلنت الوزارة عن الغاء التعليمات بالزام المسافرين الوافدين الى البلاد بالخضوع لفحص PCR قبل الصعود إلى الطائرة المتوجهة إلى إسرائيل والاكتفاء بالفحص لدى الوصول إلى البلاد، مشيرة إلى أنه "يلزم المسافرون بتعبئة استمارة المسافر خلال 48 ساعة قبل دخولهم إسرائيل وإلزامهم بالخضوع للحجر الصحي إلى حين تلقي نتيجة الفحص أو مرور 24 ساعة من دخولهم البلاد"