المحكمة العليا تجمد قرار إخلاء العائلات المقدسية في الشيخ جراح

القرار سار الى أن تقوم هذه العائلات بتسوية حول بيوتها مع مالكي هذه البيوت

قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاستئناف الذي قدمته العائلات المقدسية في الشيخ جراح بأغلبية صوتين مقابل واحد، وأقرت بقاء هذه العائلات في بيوتها شرط أن يقوموا دفع ايجار مخفض لأصحاب هذه البيوت.

وفي قرار الحكم الصادر عن المحكمة كان هناك ثلاثة آراء مركزية، الأول للقاضية دفنا باراك ايرز التي قبلت استئناف سكان أهالي الحي، في حين أن القاضي نوعام سولباغ طلب رفض الاستئناف بشكل كامل، القاضي يتسحاك عاميت كان يعتقد أنه يمكن قبول الاستئناف بشكل جزئي، وانضمت اليه القاضية باراك حتى يكون حسم بالقضية.

وكتب القاضي يتسحاك عاميت أنه "سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين" وبموجب القرار سيتم الدفع الى مجموعة من المالكين إيجارًا سنويًا رمزيًا قدره 2400 شيكل (حوالي 740 دولارًا)" وذلك حتى "البت في موضوع الملكية والحقوق"

وقبل عام في شهر أيار/مايو 2021، أقرت المحكمة أنه يمكنه إخلاء من حي الشيخ جراح ثمانية عائلات مقدسية من بيوتها، وفي أعقاب القرار اندلعت مواجهات في الحي، والتي أدت لاحقا الى تصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة.