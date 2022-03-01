ولي عهد أبوظبي يعرب عن ضرورة تسوية أزمة روسيا مع أوكرانيا سلميًا في اتصال له مع الرئيس الروسي

شدد ولي عهد أبوظبي، عن "ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية"

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أكد في اتصال له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد ولي عهد أبوظبي، عن "ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي "، مشيرا إلى أن "الإمارات ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة"، حسب موقع سي إن إن بالعربية

وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ محمد بن زايد "اطلع من الرئيس الروسي على تطورات الأزمة مع أوكرانيا، وأكد سموه على الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي".

ومن جانب آخر، ناقشا الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وملف الطاقة في ضوء التعاون الروسي مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، واتفقا على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.