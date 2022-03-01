غانتس: إسرائيل ستزيد عدد العمال الفلسطينيين من غزة "بشكل فوري"

جاء هذا خلال زيارة قام بها وزير الامن الإسرائيلي غانتس الى "شعبة غزة" اليوم

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس صرح خلال زيارته الى "شعبة غزة" في الجيش الاسرائيلي بـأن إسرائيل تنوي زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذي سيخرجون للعمل في إسرائيل من غزة بشكل فوري. وشارك في الجولة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي، وقائد المنطقة الجنوبية اليعزر طولدنو، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الجنرال غسان عليان، رئيس سلطة المعابر وقائد شعبة غزة.

وقال وزير الامن الإسرائيلي لدى انهائه الاجتماع "منذ عملية ’حارس الأسوار’ خلقنا معادلة ردع جديدة، نحن نبني القوة والخطط العملياتية، ونحن نخلق معادلة مدنية- مباشرة أمام سكان غزة، نحن ننوي توسيع السياسة المدنية الإنسانية، بما يشمل زيادة فورية لعدد العمال الذين يخرجون إلى إسرائيل. إذا قمنا بالإضافة الى جانب الحفاظ على الهدوء- نتقدم بمسار إعادة الاسرى والمفقودين الإسرائيليين، نتمكن من توسيع سياستنا هذه وتطوير قطاع غزة.

وأضاف غانتس :"للأسف ، سكان غزة أسرى قادة حماس الذين يمنعوهم من لقمة العيش، ومستقبل أفضل لأولادنا، قادة حماس وسكان غزة، هم أيضا من يتحملوا المسؤولية ان سيتم انتهاك الهدوء في غزة أو في أماكن أخرى".