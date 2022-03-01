تقرير: طائرة عسكرية أمريكية تتعاون مع سلاح البحرية الإسرائيلية

وصلت هذا الاسبوع الى اسرائيل طائرة عسكرية أمريكية للمشاركة بمهمات البحرية الاسرائيلية

أفادت الهيئة الرسمية "كان" أن إسرائيل بدأت تعاون هو الأول من نوعه مع الولايات المتحدة لإحباط تهديدات بحرية من جانب مجموعة مسلحة موالية لايران، وأضافت أنه في إطار هذا التعاون هبطت هذا الاسبوع طائرة أمريكية قادرة على الكشف عن مركبات بحرية في المطار العسكري "عوفده" جنوب إسرائيل وسيخرج لمهمات في مقابل انشطة سلاح البحرية الإسرائيلية.

التعاون مع الأمريكيين أتيح بعد انضمام إسرائيل الى مسؤولية القيادة المركزية للولايات المتحدة، من بين المهمات الاساسية للجولات في البحر الأحمر: تحديد التهديدات البحرية من جانب المجموعات المسلحة الموالية لايران ومحاولتها تنفيذ هجمات في إسرائيل من اليمن.

والأسبوع الماضي ألمح قائد الأسطول الامريكي الخامس في البحرين، الجنرال براد كوبر، خلال مقابلة مع "سي ان ان" عن دور زوارق اسرائيلية غير مأهولة في عمليات مشتركة مع الامريكيين في البحر الأبيض المتوسط.

جاء هذا خلال اجابته على السؤال"سلاح البحرية الامريكية يدرس ضم زوارق غير مأهولة إسرائيلية للعمليات المشتركة ف البحر المتوسط. هل هذا صحيح؟" فأجاب "نعم، اللأصح أن نقول أننا نتوقع العمل مع الإسرائيليين ومع دول أخرى وسوية معهم نستخدم المعدات التي يمتلكونها، بمعداتهم الغير مأهولة ومعداتنا الغير مأهولة، بالضبط كما نقوم به مع ناقلات النفط، يوجد لدينا تدريبات مع ناقلاتهم ومع حاوياتنا، وتشترك بذلك عدة دول".