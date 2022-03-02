المستشار الألماني اولاف شولتس يبدأ أول زيارة له إلى إسرائيل

هذه أول زيارة للمستشار الألماني إلى إسرائيل بعد استلامه زمام منصبه في ديسمبر الماضي

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس، في أول زيارة له إلى إسرائيل بعد تعيينه مستشارا في كانون ثاني/ديسمبر الماضي، وزار شولتس صباح اليوم بمرافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت متحف المحرقة "ياد فاشيم" ولاحقا سيجري الجانبان إجتماعا وبعده سيجريان مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وتجري الزيارة على خلفية التقدم الكبير في المباحثات في فيينا بين إيران والدول العظمى قبيل استئناف التوقيع على اتفاق نووي، وبعد شهر من توقيع وزارة الأمن الإسرائيلية مع شركة "تسنكروف" لإنتاج ثلاثة غواصات متطورة لسلاح البحرية الإسرائيلية بتكلفة بلغت ثلاثة مليارات يورو وبتمويل جزئي للحكومة الألمانية. وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قامت بزيارة وداع إلى إسرائيل قبل أشهر بعد دعوة من بينيت.

وكان شولتس سيزور شولتس السلطة الفلسطينية والأردن، إلا أنه اختصر زيارته المخطط لها في المنطقة على خلفية مشاركة ألمانية الكبيرة في جهود المساعدة لأوكرانيا وبفرض عقوبات على روسيا خلال الأيام الماضية.