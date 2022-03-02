تقرير: فشل محاولة ايرانية لإطلاق قمر صناعي ليلة الاحد

صور نقلتها اسوشيتد برس تظهر فشل ايران بإطلاق قمر صناعي الى الفضاء ليلة الاحد

أفاد موقع "واينت" الاخباري أن ايران حاولت ليلة (السبت-الأحد) إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء لكنها فشلت بسبب خلل في موقع إطلاق الصاروخ. وذكر الموقع أنه في ايران حاولوا إخفاء الخلل، لكن وفقا لمصادر مطلعة في موقع الاطلاق فانه حدث انفجار ما أدى إلى فشل محاولة إطلاق القمر الصناعي، ويشار إلى أن الإيرانيين فشلوا خلال السنوات الأخيرة في اطلاق أقمار صناعية.

وتظهر في صور لشركة Maxar نشرتها "أسوشيتد برس" آثار حريق على منصة الإطلاق في قاعدة "الإمام الخميني". كما شوهد الضرر الذي لحق بالصاروخ وهي على منصة الإطلاق.

ونقلت اسوشيتد برس عن جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، إن الصاروخ المعني يبدو أنه كان مركبة إطلاق قمر صناعي إيراني ولم يتضح بعد سبب الانفجار". وصرح لويس لوكالة "أسوشييتد برس": "يبدو أن الأمر قد توقف وكأن شيئًا ما قد انفجر".

وخلال العشر سنوات الماضية، سجلت ايران خمس عمليات اطلاق فاشلة لبرنامج ايران الفضائي، وتسببت المحاولة الفاشلة في فبراير 2019 بحريق منفصل في ميناء الأمام الخميني الفضائي ما أسفر عن مقتل عن ثلاثة باحثين.

وعلى مدى العقد الماضي كانت هناك خمس عمليات إطلاق فاشلة على التوالي لبرنامج إيران الفضائي، وفي المحاولة الفاشلة عام 2019 قالت السلطات في ذلك الوقت، إن حريقًا منفصلًا في ميناء الإمام الخميني الفضائي في فبراير 2019 أسفر عن مقتل ثلاثة باحثين.

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