الإمارات تؤكد تقديم مساعدات إغاثية لأوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار

أكدت الإمارات في بيان لها، على "أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم"

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستقدم مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار، وذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل.

وأكدت الإمارات في بيان لها، على "أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة في أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق، كما ورد في بيان دولة الإمارات، وما تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا".

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، كان قد أطلق أمس الثلاثاء، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملحّ لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.