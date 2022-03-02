مقتل تسعة جنود سودانيين في اليمن بصاروخ أطلقه الحوثيون

في 2019 أعلنت الحكومة الانتقالية عن خفض عدد الجنود المشاركين في اليمن من 15 ألفا في بداية النزاع الى 5 آلاف

تسبب قصف صاروخي استهدف معسكرا للجيش في منطقة حجة المتاخمة للسعوديةفي شمال اليمن، يقف وراءه مسلحون حوثيون بمقتل تسعة جنود سودانيين، على ما أفادت مصادر عسكرية يمنية الأربعاء.

وقال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية لوكالة فرانس برس إنّ "تسعة عناصر من القوات السودانية قتلوا وجرح 30 آخرون صباح اليوم الاربعاء بصاروخ حوثي"، مضيفا أن الهجوم استهدف معسكرًا للجيش في منطقة حجة المتاخمة للسعودية.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، قُتل 14 جنديا سودانيا في هجوم منسوب للحوثيين استهدف مواقع للتحالف.

أرسل السودان، بوصفه جزءا من التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ 2015 دعما للقوات الموالية للحكومة المعترف بها ضد الحوثيين المدعومين من إيران. وفي نهاية عام 2019، أعلنت الحكومة الانتقالية، عن خفض عدد الجنود المشاركين في اليمن من 15 ألفا في بداية النزاع إلى خمسة آلاف.