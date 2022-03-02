وزارة الصحة الإسرائيلية تلغي خطة لتحسين الرعاية الصحية في القدس الشرقية

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها "واجهت صعوبات مختلفة ناجمة عن الواقع المعقد في القدس الشرقية".

يعاني السكان الفلسطينيون في القدس الشرقية من فجوة في الخدمات الصحية تظهر بوضوح بالمقارنة مع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إسرائيل من قبل صناديق العلاج الأساسية وهي كلاليت ومكابي ومئوحيدت. في المقابل فإن هذه الصناديق، في القدس الشرقية، تضع مسؤولية الرعاية الصحية بيد مجموعة من السكان المحليين الذين يفوزون بمناقصات لفتح العيادات وإدارتها في القدس الشرقية.

وفي عام 2018، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة لجسر الفوارق الاجتماعية بين الأحياء اليهودية والفلسطينية في القدس. وهدف البرنامج الممول بقيمة 600 مليون دولار إلى التعامل مع قضايا التعليم والبنية التحتية والتوظيف والرعاية الصحية.

ويواجه السكان صعوبة في الحصول على إحالات لرؤية المتخصصين أو لإجراء الفحوصات، كما يجد كثيرون مصاعب في شراء الأدوية التي تباع بأسعار باهظة، ويتم رفض تقديم العلاج لهم في حالات أخرى بسبب عدم توجههم إلى العنوان الصحيح، على ما ذكر تقرير في موقع هآرتس.

واشتكى الفلسطينيون على مر السنين، من خلال منظمات تعنى بحقوق الإنسان ضد النظام الصحي، زاعمين أن الرعاية المقدمة دون المستوى المطلوب.

وطالبت وزارة الصحة بتحويل عيادات الصحة العامة التي يديرها الفائزون بالمناقصات إلى مسؤولية صناديق المرضى، بحسب صحيفة هآرتس. ولم تتقدم الخطة إلا بشكل طفيف رغم مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات على إطلاقها، وأعربت وزارة الصحة بعد 3 سنوات من العمل الذي لم يحدث إلا فروقات طفيفة عن تحفظاتها من الخطة قائلة إنها "واجهت صعوبات مختلفة ناجمة عن الواقع المعقد في القدس الشرقية".

ولكن المشكلة الرئيسة بالنظام القائم أن وزارة الصحة في إسرائيل لا تعترف بشهادة الأطباء العاملين في هذه المنطقة، بسبب تلقيهم التعليم في الدول العربية، وهو ما جعل وزارة الصحة تتراجع عن خطة وضعتها لسد الفجوات في الخدمات الصحية لصالح سكان القدس الشرقية.

وأشارت مصادر إلى أن هذه الصعوبات ترجع جزئيًا إلى التأثير الذي يتمتع به أصحاب التراخيص، لجهة أنه قد يكون التغيير في غير صالحهم.