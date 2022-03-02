وزير الأمن الإسرائيلي: كل الوسائل مشروعة لمنع إيران أن تصبح نووية

"سنواصل نشاطنا السياسي لأن إيران أولاً وقبل كل شيء مشكلة عالمية وإقليمية، وسنواصل بناء قوتنا العسكرية.

تطرق وزير الأمن بيني غانتس الأربعاء، خلال تخريج فوج من ضباط البحرية إلى المحادثات النووية الجارية في فيينا ودخلت المرحلة الأخيرة منها. وقال غانتس إنه "سواء تم التوقيع على اتفاق أم لا، ستواصل إسرائيل فعل كل ما يلزم لمنع إيران من أن تصبح تهديدًا وجوديًا وامتلاك قدرة نووية، على ما جاء في واينت".

وأضاف الوزير "سنواصل نشاطنا السياسي لأن إيران أولاً وقبل كل شيء مشكلة عالمية وإقليمية، وسنواصل بناء قوتنا العسكرية. كل الوسائل مشروعة". كما أشار غانتس إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلاً: "إننا نشاهد القتال الصعب والمؤلم في أوكرانيا، ولا نقف مكتوفي الأيدي. إننا نرسل مساعدات إنسانية ونساعد في إجلاء مواطنينا ونستوعب المهاجرين واللاجئين، ونحن على استعداد لزيادة المساعدات".