الرئيس الاسرائيلي لنظيره القبرصي:"زيارتي لتركيا لن تكون على حساب علاقاتنا الاستراتيجية"

بعثة من مقر الرئاسة الاسرائيلية زارت خلال اليومين الماضيين للتجهيز لزيارة الرئيس الاسرائيلي

أكد الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الاربعاء أن "تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا" لن يكون على حساب "علاقاتها الاستراتيجية" مع جارتها قبرص، وذلك بحسب النشر في موقع "واينت".

وفي حديثه بعد اجتماعه مع نظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس الاربعاء خلال زيارته للجزيرة، قال هرتسوغ إنه يدرك أن زيارته الأسبوع القادم إلى تركيا قد لمست وترا حساسا في قبرص المنقسمة عرقيا، والتي تتهم أنقرة بمحاولتها السيطرة على كل الجزيرة

وأكد هرتسوغ للرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس إن "لا شيئ في زيارتي وما سيرتب على ذلك سيكون على حساب علاقتنا الاستراتيجية مع بلدك".

وأوضح هرتسوغ أن إسرائيل تسعى لتقوية علاقاتها ودفع الحوار مع جميع الأمم والأديان، بما يشمل تركيا، والتي وصفها بأنها "جارة مهمة جدا لنا، ولها تأثير في حياتنا بالكثير من المجالات". وأضاف :"يجب علينا قدر الإمكان لخفض التوتر والمضي قدما في حوار حقيقي من شأنه أن يشمل قضايا المناخ والاقتصاد".

وقبل زيارة الرئيس الاسرائيلي المرتقبة إلى تركيا، زارت بعثة إسرائيلية خلال اليومين الماضيين أنقرة وإسطنبول، ويضم الوفد ايريت ليليات المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة، مستشارة الرئيس الاسرائيلي للعلاقات الخارجية، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الاسرائيلية وممثلين آخرين. وفي الاجتماعات التي أجريت في قصر الرئيس التركي وفي وزارة الخارجية التركية، ناقش الطرفان التجهيزات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا.

.