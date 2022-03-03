الضفة الغربية: إصابة إسرائيلي في عملية طعن بقرية حزما وتوصف حالته بالمتوسطة

الجيش الاسرائيلي يجري عمليات تمشيط بحثا عن منفذي عملية الطعن في قرية حزما شمالي القدس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اصابة إسرائيلي في ساعات ما بعد ظهر أمس بعملية طعن حيث تمت مهاجمته خلال تواجد في أحد الحوانيت بالقرية الواقعة شمالي مدينة القدس، في حين أفادت مصادر إسرائيلية عن طعن إسرائيلي آخر صباح اليوم في حزما.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيانه :"في ساعات ما بعد ظهر يوم أمس ، وصل مواطن إسرائيلي الى حاجز حزما وهو مصاب في القسم العلوي من جسده وقال إنه تعرض للطعن خلال مكوثه في قرية حزما، وتم نقله بسيارة إسعاف للعلاج في المستشفى، ومن التحقيقات الأولية للحدث اتضح لنا أن المواطن دخل الى دكان في حزما، وتم مهاجمته من الخلف وطعن في جزء جسده العلوي، ويتضح أن الاعتداء على خلفية قومية".

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن عناصر الجيش تقوم حاليا بمطاردة المشتبه به، وتطرق البيان إلى التبليغ عن إصابة طعن جديدة في حزما لإسرائيلي آخر وقال البيان "ان رجلا مصابا بطعنات وصل حاجز حزما وتم نقله الى المستشفى وإن الحدث قيد الفحص وقوات الجيش الاسرائيلي تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".

وذكر موقع "واينت" الاسرائيلي أن الاسرائيلي الثاني (40 عاما)، وصل إلى حاجز حزما وهو مصاب بطعنات، وذلك خلال تواجدة بمنطقة الكراجات في القرية الفلسطينية، ودخل هناك إلى دكان لبيع اللحوم، وتم طعنه هناك من الخلف ومن ثم نقل الى المستشفى.

وذكر التقرير أن الاسرائيلي وصل الى الحاجز لوحدة الساعة الـ8:15 صباحا، وتلقى علاجا أوليا هناك وتم نقله الى مستشفى "شعاريه تسيدك" وتوصف اصابته بالمتوسطة.