عيساوي فريج:"انا وزير عربي بالحكومة، إسرائيل ليست دولة فصل عنصري"

وزير التعاون الاقليمي فريج يعبر عن رفضة اعتبار اسرائيل"دولة فصل عنصري"

قال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج الأربعاء أنه "لا يمكن مهاجمة إسرائيل مرارا وتكرارا بادعاء أنها دولة فصل عنصري، إسرائيل ليست دولة فصل عنصري". وأضاف فريج خلال حديثه مع صحافيين أجانب"لا يمكن أن أكون وزيرا مسلما في حكومة إسرائيل، وأنتم تقولون بأنها دولة فصل عنصري".

وقال الوزير العربي من جزب "ميرتس" اليساري :"يوجد لدينا الكثير من المشاكل، أنا أعرف ذلك، يوجد عنصرية، يوجد لدينا قانون القومية. يوجد الكثير من المشاكل التي يجب ايجاد حل لها, لكن بين ’دولة مع مشاكل’ وبين تعريف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري توجد مسافة جمة".

تصريحات فريج بحسب النشر في موقع "واينت" العبري جاءت خلال حديثه مع 26 صحافيا ومحررا ومراسلا من وسائل إعلامية رائدة في أوروبا والذين وصل إلى إسرائيل بمبادرة EIPA، الذراع الديبلوماسي الجماهيري لجمعية المنظمات اليهودية في أوروبا EJA.

كما تطرق فريج ايضا إلى أوضاع حقوق الإنسان عند الفلسطينيين في الضفة الغربية وشدد :"أنهم يعيشون إحتلالا وليس فصلا عنصريا، الفصل العنصري هو بين المواطنين ودولتهم. الفلسطينيون لا ينتمون للدولة، هم ينتمون للسلطة الفلسطينية".

تأتي تصريحات فريج على خلفية تقرير منظمة"أمنستي" الاخير والذي أثار ضجة كبيرة في إسرائيل بعد اتهامه اسرائيل "بارتكاب جرائم ضد الانسانية وممارسة سياسة فصل وإقصاء".

وأعلن وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد بعد صدور التقرير قبل أسابيع عن "رفض إسرائيل بصورة تامة كافة الادعاءات الكاذبة" وقال "التقرير ينكر حق دولة إسرائيل بالوجود، كدولة قومية للشعب اليهودي ويستخدم معايير مزدوجة وتشويه لصورتها وشيطنتها، هذه هي العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة".