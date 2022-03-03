ادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3197,1 كلغ، مقابل 2489,7 كلغ في نوفمبر بعيدا عن السقف البالغ 202,8 كلغ

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزونات اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به بـ 15 ضعفا بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس اليوم الخميس.

وفقا لتقديرات منتصف شباط/فبراير المنصرم، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3197,1 كلغ، مقابل 2489,7 كلغ في تشرين الثاني/نوفمبر، بعيدًا عن السقف البالغ 202,8 كلغ (أو 300 كلغ ما يعادل سادس فلوريد اليورانيوم) الذي تعهدت به.

من جانبها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها "لن تتخلى أبدًا" عن جهودها لحمل إيران على تقديم توضيحات بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة على أراضيها. وفي المقابل، تطالب طهران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبرام اتفاق من شأنه أن ينقذ الاتفاقية المبرمة في 2015 بين إيران من جهة والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا من جهة أخرى.