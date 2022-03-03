ولي عهد السعودية: "إسرائيل حليف محتمل إذا حلت المشاكل مع الفلسطينيين"

بن سلمان"لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معا"

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، إن "المملكة تنظر إلى إسرائيل كحليف محتمل، في حال قامت بحل المشاكل مع الفلسطينيين"معربا عن أمله في "حل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

جاءت تصريحات محمد بن سلمان في حوار مع مجلة "أتلانتيك" الأميركية حيث قال، "لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك".

وبخصوص إقامة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، قال ولي عهد السعودية أن "الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي هو ألَّا تقوم أي دولة بأي تصرف سياسي، أو أمني، أو اقتصادي من شأنه أن يُلحق الضرر بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".وأضاف أن جميع دول المجلس ملتزمة بالأمر، "وما عدا ذلك، فإن كل دولة لها الحرية الكاملة في القيام بأي شيء ترغب القيام به حسب ما ترى".