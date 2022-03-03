رئيس الوزراء الإسرائيلي: إعادة الاتفاق النووي الإيراني يشكل "خطرا حقيقيا"

شدد رئيس الوزراء في بيان "على الخطر الحقيقي عندما توقع القوى العالمية على الاتفاق النووي الإيراني"

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الخميس، مع القائد المنتهية ولايته للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، التي تشرف على القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، "التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه إسرائيل والولايات المتحدة، وخاصة عدوان إيران في المنطقة".

كما شدد رئيس الوزراء في بيان "على الخطر الحقيقي عندما توقع القوى العالمية على الاتفاق النووي الإيراني"، حيث تشير بعض التقارير إلى أن "الصفقة وشيكة"

وشكر بينيت ماكنزي على "مساهمته في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك على التعاون الهام بين دولة إسرائيل والولايات المتحدة خلال فترة ولايته".

وكان كينيث ماكنزي قد وصل إلى إسرائيل أمس الأربعاء في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، هي الأخيرة من ولايته.

وكانت فرنسا قد قالت الإثنين المنصرم، إنه من "الضروري أن يتوصل المفاوضون الذين يحاولون إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى اتفاق هذا الأسبوع"

في وقت سابق يوم الخميس، بعد استقبال رسمي من قبل قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، التقى ماكنزي بالرئيس يتسحاق هرتسوغ ووزير الأمن بيني غانتس.