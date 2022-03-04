جثة الإسرائيلي الذي قُتل في أوكرانيا في طريقها إلى إسرائيل

جثة روماتن برودسكي الذي قُتل في أوكرانيا في طريقها إلى إسرائيل

أقلعت الطائرة التي تحمل نعش الراحل رومان برودسكي الإسرائيلي الذي قُتل في الحرب في أوكرانيا، من رومانيا في طريقها إلى إسرائيل، بهدف نقله لدفنه قبل يوم السبت.

جاء هذا بعد جهد كبير من قبل ممثلي وزارة الخارجية وأعضاء "زاكة" المختصة في دفن الموتى اليهود، تم نقل جثة برودسكي مساء أمس من أوكرانيا إلى مولدوفا ومن هناك إلى رومانيا. وقبل وقت قصير، غادر نعش رومان في رحلة خاصة من رومانيا إلى إسرائيل.

أصيب برودسكي برصاصة في سيارته يوم الاثنين الماضي بينما كان جزءًا من قافلة من المركبات في طريقها إلى الحدود مع مولدوفا. وهو أول قتيل إسرائيلي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

برودسكي يبلغ من العمر 42 عامًا ، أب لطفلين، يعيش في أوكرانيا خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى ما يبدو أنه أصيب برصاصة بسبب خطأ في تحديد الهوية، عندما اعتقدت القوات الأوكرانية أنه جندي شيشاني. زوجته مواطنة إسرائيلية ولا يزال طفلاه على قيد الحياة.