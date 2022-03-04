اصابة السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا بجروح طفيفة في حادث طرق، سيتم نقله إلى إسرائيل لتلقي العلاج

اصابة السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخال برودسكي بجروح طفيفة في حادث طرق

أصيب سفير إسرائيل في أوكرانيا مايكل برودسكي بجروح طفيفة اليوم (الجمعة) في حادث سيارة في بولندا.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية إنه سيتم نقل السفير برودسكي إلى إسرائيل لتلقي العلاج وسيعود لاحقًا إلى طاقم السفارة. وإلى أن يعود إلى منصبه، ستحل محله رئيسة قسم أوروبا وآسيا في وزارة الخارجية، السفيرة سيمونا هالبرين.

في الأيام الأخيرة ، كان برودسكي يعمل في السفارة التي تم نقلها مؤقتًا من كييف إلى لفوف. وفقًا لوزارة الخارجية، يبقى الفريق في بولندا يوميًا ويعود للعمل في لفوف بالقرب من الحدود.